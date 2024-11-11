"Судейство в этом матче – просто ужас, других слов не подобрать. Так нельзя судить. В последнее время Карасев влияет на все решающие матчи, это точно скоро вызовет вопросы у общественности. Это не просто так, непонятно, почему такое происходит. Слов нет", – сказал Силкин.
"Краснодар" и "Рубин" встречались в рамках 15-го тура РПЛ 10 ноября, на матче работала судейская бригада по главе с Сергеем Карасевым. На 90-й минуте при счете 1:1 "быки" забили мяч в ворота хозяев, но после просмотра VAR главный арбитр принял решение отменить взятие ворот из-за фола Эдуарда Сперцяна. Футболист выразил недовольство работой судей, а главный тренер краснодарской команды Мурад Мусаев назвал решение от обмене гола смешным.
По итогам 15 туров "Краснодар" набрал 37 очков и продолжает удерживать лидерство в чемпионате, опережая ближайших преследователей "Зенит" и "Локомотив" на один и три балла соответственно.
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: судейство в матче "Рубин" - "Краснодар" – просто ужас, других слов не подобрать
Российский тренер Сергей Силкин оценил судейскую работу в матче 15-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Рубином" (1:1).
Фото: ФК "Рубин"