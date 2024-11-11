"На сегодняшний день у "Спартака" абсолютно средненький состав. Тот же Виллиан Жозе борется с весом три месяца, это не усиление. Да, Угальде хорош в этом сезоне, но нужна вариативность. Но эти деньги можно было вложить в академию. Иногда стоит смотреть на тех, кто у тебя под крылом, развивать своих футболистов, а не тратить по 50 миллионов на иностранцев. Зимой качественных игроков взять тяжело", - заявил Дьяков.
После 15-ти туров московский "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Деяна Станковича 28 набранных очков, что на 9 меньше, чем у лидирующего "Краснодара". 10-го ноября после матча 15-го тура РПЛ против "Акрона" (4:0) было официально объявлено об уходе из "Спартака" спортивного директора Томаша Амарала.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Спартака" планирует выделить до 50-ти миллионов евро на усиление команды в зимнее трансферное окно. Большая часть этой суммы предназначена на приобретение форварда. Ожидается, что новый спортивный директор появится в клубе до конца ноября.
Источник: Legalbet
Дьяков: у "Спартака" абсолютно средненький состав. Виллиан Жозе борется с весом три месяца, это не усиление
Фото: официальный сайт "Спартака"