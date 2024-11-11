"Мы в "Локомотиве" стремились к тому, чтобы стать, как семья. Сейчас так и есть. От нас этого требовал тренерский штаб — объединиться. Когда уходят лидеры, остается только сплотиться и работать, как единый механизм. Сейчас мы к этому пришли", - приводит слова Тикнизяна Sport24.
Московский "Локомотив" за 15 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 одержал 11 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения (разница мячей составляет 30:18). Тем самым, "железнодорожники" набрали 34 очка и расположились на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России.
В Кубке России команда Михаила Галактионова вышла в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретилась с московским "Динамо". После первого матча впереди красно-зелёные со счётом 2:1.
Игрок "Локомотива" Тикнизян заявил, что команде удалось стать семьёй
Полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал о взаимоотношениях игроков московского клуба внутри коллектива.
Фото: ФК "Локомотив"