- Что касается футбольных его качеств, когда он вышел, "Зенит" в атаке смотрелся без зубов. В основном владел преимуществом "Ахмат". А нападающий - игрок зависимый. Я ему на встрече сказал, чтобы он сконцентрировался на игре, а не на вот этих толчках, борьбе. И в Грозном он, кстати, абстрагировался от этого и в концовке там развернул кого-то в штрафной, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Соболев является игроком клуба с берегов Невы с лета 2024 года, перейдя из столичного "Спартака" за 10 миллионов евро. 27-летний футболист выходил на поле в 12 матчах за "Зенит", забил два гола и сделал одну голевую передачу. В матчах чемпионата России нападающий голами не отмечался.
"Зенит" играл против "Ахмата" в рамках 15-го тура РПЛ на прошлой неделе и одержал победу со счетом 2:1. В активе команды Сергея Семака 36 очков, клуб располагается на втором месте в РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого в активе на один балл больше.
Радимов: сказал Соболеву, чтобы он сконцентрировался на игре
Владислав Радимов, в прошлом выступавший в составе "Зенита", оценил игру форварда Александра Соболева за петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"