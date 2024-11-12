- Я не могу выделить кого-то одного из команды. Многие забивали голы - Угальде, Барко, например. Каждый из нас делает отличную работу. Как я говорил, наша команда хороша тем, что тут нет звёзд - все уважают друг друга, - цитирует легионера красно-белых "Чемпионат".
28-летний Бонгонда является игроком московского "Спартака" с лета 2023 года. Все на счету футболиста 53 матча за красно-белых и 12 забитых мячей. Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до 2027 года.
В текущем сезоне РПЛ Бонгонда появлялся на поле во всех 15 матчах и четыре раза поразил ворота соперников, также вингер сделал две голевые передачи.
Футболист "Спартака" Бонгонда: наша команда хороша тем, что тут нет звёзд - все уважают друг друга
Форвард столичного "Спартака" Тео Бонгонда рассказал об атмосфере в команде.
Фото: Официальный сайт РПЛ