Как рассказал менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат, они заинтересованы в том, чтобы сыграть Россией весной следующего года.
- Мы хотим сыграть со сборной России в марте–апреле следующего года. Хотим связаться с РФС на этот счет и провести эту товарищескую встречу в России. Сборная России любит играть домашние матчи, поэтому наша Федерация хотела бы, чтобы вопросы организации и финансирования российская сторона взяла на себя, - цитирует Сампата Sport24.
Напомним, сборная России на данный момент не принимает участия в официальных матчах. Свою последнюю товарищескую игру команда Валерия Карпина провела в сентябре, обыграв Вьетнам со счетом 3:0. В октябре сборная России не проводила матчей.
В этом месяце сборная России проведет два матча - 15 ноября состоится игра против Брунея, а спустя четыре дня соперником российской сборной станет команда Сирии.
На Шри-Ланке хотят сыграть со сборной России весной следующего года
Сборная Шри-Ланки хочет сыграть с национальной командой России в товарищеском матче.
Фото: РФС