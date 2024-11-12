- Я уже говорил, что это легионер уровня Алекса, который был в "Спартаке" в моё время. Временами выдаёт хорошие матчи Бонгонда, также периодически что-то показывает Медина и ещё можно выделить Угальде. Но у них нет такой стабильной игры, как у Барко. Он мне больше всех нравится, ведь выделяется отношением и лидерскими качествами, - цитирует Бояринцева "Чемпионат".
Барко проводит свой первый сезон за "Спартак". 25-летний аргентинец перешел в московскую команду прошлым летом из "Ривер Плейта" за 16 миллионов евро. На счету атакующего полузащитника 18 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он записал в свой актив шесть забитых голов и шесть результативных передач на партнеров. Контракт Барко со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года.
"Спартак" в 15-ти турах набрал 28 баллов и идет на пятой позиции в таблице, отставание от лидера РПЛ "Краснодара" составляет девять очков.
Бояринцев: Барко - легионер уровня Алекса, мне он нравится в "Спартаке" больше всех
Экс-футболист столичного "Спартака" Денис Бояринцев дал свой комментарий по поводу игры красно-белых Эсекьеля Барко.
Фото: ФК "Спартак"