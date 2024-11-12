Дзюба: я очень горд, что являюсь воспитанником "Спартака". С другой стороны - лучшее время я провел в "Зените"

- Я очень горд, что являюсь воспитанником "Спартака". С другой стороны - лучшее время провел в "Зените". Поэтому, на самом деле, трудно сказать. В глубине души все равно с детства люблю "Спартак", - цитирует 36-летнего Дзюбу "Матч ТВ".
Дзюба - воспитанник "Спартака", за красно-белых он выступал с 2006 по 2015 год, после чего перебрался в "Зенит". За "Спартак" нападающий провел 166 матчей, забил 38 голов и сделал 23 голевые передачи.
В составе "Зенита" Дзюба четыре раза становился чемпионом России, четыре раза побеждал в Суперкубке страны и три раза - в Кубке России. Сейчас форвард является игроком "Акрона", контракт с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона.
В этом сезоне Дзюба принял участие в семи матчах РПЛ, забил два гола и сделал три голевые передачи.