"У "Химок" всегда были хорошие отношения с "Локомотивом", несколько ребят, прошедших через систему подмосковного клуба, работают в школе "железнодорожников". Была возможность попробовать подписать Батракова. Но он очень быстро пошёл в гору. "Локомотив" как раз повез его на сбор с основой, разглядели парня — и раз-раз, заиграл", - приводит слова Талалаева Metaratings.
Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". В сезоне-2024/25 19-летний атакующий полузащитник в составе "железнодорожников" в общей сложности сыграл в 19 официальных матчах, в которых 11 раз поразил ворота соперников, 8 раз отметился голевой передачей на партнёров и получил 6 жёлтых карточек.
Согласно оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Батракова составляет 5 млн евро. Срок его контракта с "Локомотивом" рассчитан до конца сезона-2026/27.
Талалаев: у "Химок" была возможность подписать Батракова, но он очень быстро пошёл в гору
Бывший главный тренер "Химок" Андрей Талалаев рассказал о том, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков мог заиграть в подмосковском коллективе.
Фото: ФК "Локомотив"