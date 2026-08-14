Стамбульская команда, которая пытается приобрести полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, на своём поле сыграла вничью с дебютантом высшего дивизиона "Чорумом" - 2:2.
Счёт был открыт после перерыва: на 53-й минуте Виктор Осимхен вывел хозяев вперёд. Вскоре "Чорум" не только отыгрался, но и повёл благодаря голам Александроса Кизиридиса и Хесуса Рамиреса.
На 70-й минуте гости остались вдесятером после удаления Кизиридиса. "Галатасарай" сумел избежать поражения лишь в концовке - на 90-й минуте Осимхен оформил дубль и установил окончательный счёт.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил "Локомотиву" 25 млн евро за Батракова.
"Галатасарай", который хочет купить Батракова, потерял очки в матче с дебютантом чемпионата Турции
"Галатасарай" потерял очки в стартовом туре чемпионата Турции.
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