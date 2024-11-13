По мнению тренера, футболисту нужно дать возможность побить рекорд по голам за сборную России.
- Как мне кажется, было бы по-пацански, например, дать Дзюбе забить гол рекордный. А Миранчука не вызывать из Америки - освободить место и дать шанс ветерану, - рассказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".
Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. В последний раз форвард вызывался в расположение национальной команды при Станиславе Черчесове в 2021 году.
В этом сезоне РПЛ 36-летний футболист провел за "Акрон" семь матчей, забил два мяча и трижды ассистировал партнерам.
Талалаев: было бы по-пацански вызвать Дзюбу в сборную и дать ему побить рекорд
Известный российский тренер Андрей Талалаев высказался на тему возможного вызова в национальную команду форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"