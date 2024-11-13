"У "Спартака" никаких шансов на чемпионство. Какие шансы? На сколько очков они отстают? Им бы за тройку зацепиться, уже хорошо будет. Тут могут, почему нет? Им надо дотерпеть до весны, а там, может, за счёт тренировочного процесса и хорошей подготовки добавят", - цитирует Широкова "Чемпионат".
После 15-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28-ю набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на девять очков. В 16-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с московским "Локомотивом", который замыкает тройку лидеров турнирной таблицы.
Напомним, что красно-белые на своем поле уступили "Ростову" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в Ростове-на-Дону.
Широков: у "Спартака" никаких шансов на чемпионство, им бы за тройку зацепиться, уже хорошо будет
Экс-игрок "Спартака" Роман Широков прокомментировал шансы красно-белых на чемпионство в текущем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"