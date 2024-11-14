Напомним, ранее форвард "Акрона" высказался о наставнике "Локомотива" Михаиле Галактионове, назвав тренера "трусливым и слабоватым".
- Я слышал, но не читал. Попадали фразы, обрывки, обсуждение этого. Мне "Санта-Барбара" в футболе не очень нравится. Когда начинают говорить не о спорте, меня подобные перипетии вообще не интересуют. Ни в жизни, ни в футболе, - передает слова Хохлова "Матч ТВ".
36-летний Дзюба выступал за "Локомотив" с февраля 2023 года по мая 2024 года. Всего футболист провел за "железнодорожников" 39 матчей во всех турнирах, записал на свой счет 12 голов и девять голевых передач. Сейчас Дзюба принадлежит тольяттинскому "Акрону".
В текущем сезоне Дзюба провел в РПЛ семь игр, дважды поразил ворота соперников и сделал три ассиста на партнеров.
"Мне "Санта-Барбара" в футболе не очень нравится". Хохлов прокомментировал скандальное интервью Дзюбы
Российский тренер Дмитрий Хохлов отреагировал на интервью Артема Дзюбы, которое он дал на этой неделе.
Фото: ФК "Акрон"