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"Мне "Санта-Барбара" в футболе не очень нравится". Хохлов прокомментировал скандальное интервью Дзюбы

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Российский тренер Дмитрий Хохлов отреагировал на интервью Артема Дзюбы, которое он дал на этой неделе.
Фото: ФК "Акрон"
Напомним, ранее форвард "Акрона" высказался о наставнике "Локомотива" Михаиле Галактионове, назвав тренера "трусливым и слабоватым".

- Я слышал, но не читал. Попадали фразы, обрывки, обсуждение этого. Мне "Санта-Барбара" в футболе не очень нравится. Когда начинают говорить не о спорте, меня подобные перипетии вообще не интересуют. Ни в жизни, ни в футболе, - передает слова Хохлова "Матч ТВ".

36-летний Дзюба выступал за "Локомотив" с февраля 2023 года по мая 2024 года. Всего футболист провел за "железнодорожников" 39 матчей во всех турнирах, записал на свой счет 12 голов и девять голевых передач. Сейчас Дзюба принадлежит тольяттинскому "Акрону".

В текущем сезоне Дзюба провел в РПЛ семь игр, дважды поразил ворота соперников и сделал три ассиста на партнеров.

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