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Соболев: матч с "Фенербахче" можно занести нам в актив

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Форвард "Зенита" Александр Соболев высказался по итогам матча с "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"
- Не получилось в атаке, где-то – в обороне. Но могу сказать, что матч с "Фенербахче" можно занести нам в актив. Долго не играли на европейской арене, соперник очень хороший. Мы старались, но, конечно, есть нюансы, - цитирует Соболева "Чемпионат".

Товарищеская встреча прошла в Стамбуле 15 ноября и завершилась победой турецкого коллектива со счетом 2:1. В составе хозяев по голу забили Дженк Тосун и Левент Мерджан. У "Зенита" в первом тайме отличился Александр Ерохин, голевой пас ему сделал полузащитник Ильзат Ахметов.

В текущем сезоне чемпионата России "Зенит" в 15-ти турах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого на один балл больше.

Свой следующий матч "Зенит" проведет 23 ноября - соперником команды Сергея Семака станет "Оренбург", начало игры - в 12:00 мск.

Александр Соболев
Зенит
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