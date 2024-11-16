- Не получилось в атаке, где-то – в обороне. Но могу сказать, что матч с "Фенербахче" можно занести нам в актив. Долго не играли на европейской арене, соперник очень хороший. Мы старались, но, конечно, есть нюансы, - цитирует Соболева "Чемпионат".
Товарищеская встреча прошла в Стамбуле 15 ноября и завершилась победой турецкого коллектива со счетом 2:1. В составе хозяев по голу забили Дженк Тосун и Левент Мерджан. У "Зенита" в первом тайме отличился Александр Ерохин, голевой пас ему сделал полузащитник Ильзат Ахметов.
В текущем сезоне чемпионата России "Зенит" в 15-ти турах набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в РПЛ "Краснодар", у которого на один балл больше.
Свой следующий матч "Зенит" проведет 23 ноября - соперником команды Сергея Семака станет "Оренбург", начало игры - в 12:00 мск.
Соболев: матч с "Фенербахче" можно занести нам в актив
Форвард "Зенита" Александр Соболев высказался по итогам матча с "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"