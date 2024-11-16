- Приехали не все основные игроки. В Россию прибыли 23 футболиста, больше никто не приедет. Семь ключевых игроков будут отсутствовать по разным причинам, включая травмы, - сказали в пресс-службе Федерации Футбола Сирии.
Также в пресс-службе добавили, что на матче будут присутствовать сирийские болельщики.
Товарищеская встреча между Россией и Сирией пройдет 19 ноября в Волгограде, начало поединка запланировано на 19:30 по столичному времени.
Напомним, вчера, 15 ноября, сборная России провела первый матч с сентября. Соперником сборной России была сборная Брунея, коллектив Валерия Карпина забил в ворота соперника 11 безответных мячей.
Источник: ТАСС
Семь основных футболистов сборной Сирии не приехали в Волгоград на матч с Россией
Семь основных игроков сборной Сирии не помогут своей команде в матче с Россией.
Фото: Сборная России по футболу