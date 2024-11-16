"Мы смотрели матч Брунеем, но счет нашей игры с Россией предугадать не можем. Просто команда Брунея — слабая сборная, а в матче с нами будет совсем другая игра и счет. Сборная России — одна из сильнейших команд мира, поэтому нам будет очень сложно. Тяжело, но Сирия — тоже хорошая команда, и российские фанаты увидят совершенно другой уровень игры после матча в Краснодаре", - цитирует Амири Sport24.
Вчера, 15-го ноября, сборная России одержала победу над Брунеем в товарищеском матче, который проходил на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России. В понедельник, 18-го октября, Бруней проведет товарищескую встречу с "Краснодаром". На данный момент южане лидируют в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.
Во вторник, 19-го ноября, в Волгограде состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Сирии. Во время октябрьской международной паузы Россия не провела ни одного товарищеского матча. Сирия уступила Таиланду со счетом 1:2 и одержала победу над Таджикистаном - 1:0.
Пресс-атташе сборной Сирии: команда Брунея — слабая сборная, а в матче с нами будет совсем другая игра и счет
Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией.
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