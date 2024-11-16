"О тренерской деятельности пока молчу. Спокойно к этому отношусь. Посмотрим, я в свободном плавании", - цитирует Мостового "СЭ".
Напомним, что Александр Мостовой проходит обучении в академии РФС для получения тренерской лицензии с лета 2023 года. Ранее экс-игрок сборной России прошел стажировку в московском "Динамо" и посетил матч 15-го тура РПЛ с "Пари НН" (3:1). Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году, Александр выступал за европейские клубы, а также за московский "Спартак".
Александр Мостовой: о тренерской деятельности пока молчу
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о перспективах работы главным тренером.
Фото: ФК "Динамо"