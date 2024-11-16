Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Алания
1 - 3 1 3
РоторЗавершен
Урал
4 - 3 4 3
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Арсенал Тула1 тайм

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
0 - 0 0 0
Эстония2 тайм
Турция
20:00
УэльсНе начат
Черногория
20:00
ИсландияНе начат
Грузия
20:00
УкраинаНе начат
Андорра
20:00
МолдоваНе начат
Швеция
22:45
СловакияНе начат
Германия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Нидерланды
22:45
ВенгрияНе начат
Албания
22:45
ЧехияНе начат

Защитник "Зенита" Волков рассказал, когда вернется к тренировкам

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Сергей Волков рассказал о восстановлении от травмы.
Фото: ФК "Зенит"
"Все хорошо, поправляюсь. Уже в зале тренируюсь, даже с мячом работаю. Когда ждать возвращения к тренировкам на поле? На сборах в Абу?Даби в январе", - цитирует Волкова "Матч ТВ".

Напомним, что защитник "Зенита" Сергей Волков получил травму крестообразной связки колена. Защитник перешел в петербургский клуб из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и подписал контракт до лета 2028 года.

В текущем сезоне Волков провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Команда Сергея Семака после 15-ти сыгранных туров располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата.

Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится