"Все хорошо, поправляюсь. Уже в зале тренируюсь, даже с мячом работаю. Когда ждать возвращения к тренировкам на поле? На сборах в Абу?Даби в январе", - цитирует Волкова "Матч ТВ".
Напомним, что защитник "Зенита" Сергей Волков получил травму крестообразной связки колена. Защитник перешел в петербургский клуб из "Краснодара" в летнее трансферное окно за 5 миллионов евро и подписал контракт до лета 2028 года.
В текущем сезоне Волков провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 6 матчей и не отметился результативными действиями. Команда Сергея Семака после 15-ти сыгранных туров располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата.
Защитник "Зенита" Волков рассказал, когда вернется к тренировкам
Защитник "Зенита" Сергей Волков рассказал о восстановлении от травмы.
Фото: ФК "Зенит"