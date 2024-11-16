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Агент Сафонов назвал лучших вратарей первой половины сезона РПЛ

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Футбольный агент Алексей Сафонов назвал лучших голкиперов первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Латышонок и Лантратов — два сверхдостойных вратаря. Агкацев тоже, многие сомневались в надежности вратарской линии "Краснодара" после ухода Сафонова. Но, как говорится, отряд не заметил потери бойца", - цитирует Сафонова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Евгений Латышонок провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 15 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 10-ти встречах. На счету Ильи Лантратова 16 матчей за московский "Локомотив", 18 пропущенных голов и 6 матчей "на ноль".

Напомним, что Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" в летнее трансферное окно за 20 миллионов евро. Новым основным голкипером южан стал Станислав Агкацев. В текущем сезоне вратарь пропустил 11 мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности 11 раз в 18-ти матчах.

Илья Лантратов
Станислав Агкацев
Евгений Латышонок
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