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Семин: для рейтинга ФИФА очень важны матчи с Брунеем и Сирией

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Российский тренер Юрий Семин высказался о матчах сборной России с Сирией и Брунеем.
Фото: сборная России по футболу
"Последний матч с Брунеем показывает, что футбол любят по всей России. Ни один вид спорта не может сравниться с футболом по популярности. Что касается спортивной составляющей, матчи с Брунеем и Сирией не нужны. А для рейтинга ФИФА они очень важны", - цитирует Семина "РБ Спорт".

Вчера, 15-го ноября, сборная России одержала победу над национальной командой Брунея со счетом 11:0, встреча проходила в Краснодаре. Во вторник, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Сирией, который состоится в Волгограде.

Напомним, что РФС не смог найти соперника для национальной команды России во время октябрьской международной паузы. Футболисты сборной провели открытую тренировку для детей и болельщиков, а после отправились в расположение клубов.

Сборная России
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