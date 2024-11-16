"Последний матч с Брунеем показывает, что футбол любят по всей России. Ни один вид спорта не может сравниться с футболом по популярности. Что касается спортивной составляющей, матчи с Брунеем и Сирией не нужны. А для рейтинга ФИФА они очень важны", - цитирует Семина "РБ Спорт".
Вчера, 15-го ноября, сборная России одержала победу над национальной командой Брунея со счетом 11:0, встреча проходила в Краснодаре. Во вторник, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Сирией, который состоится в Волгограде.
Напомним, что РФС не смог найти соперника для национальной команды России во время октябрьской международной паузы. Футболисты сборной провели открытую тренировку для детей и болельщиков, а после отправились в расположение клубов.
Семин: для рейтинга ФИФА очень важны матчи с Брунеем и Сирией
Российский тренер Юрий Семин высказался о матчах сборной России с Сирией и Брунеем.
Фото: сборная России по футболу