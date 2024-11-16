"У него просто нет слабых мест. Это не очень правильная оценка, но он хорош во всём: он делает сумасшедший объём, качественно работает с мячом, не теряя его. Так двигать мяч вперёд мало кому удаётся, он отдаёт почти все передачи вперёд. Мне кажется, у него великолепный характер, и слава его родителям и тренерам, которые с ним работали. К нему не придраться, у него нет недостатков", - приводит слова Непомнящего "Евро-Футбол.Ру".
Алексей Батраков является игроком московского "Локомотива". В текущем сезоне 19-летний полузащитник в составе "железнодорожников" в общей сложности провёл 19 официальных матчей, в которых забил соперникам 11 голов и отдал партнёрам 8 голевых передач. Кроме того, 15 ноября футболист в товарищеском матче с командой Брунея дебютировал в составе сборной России и сумел отличиться забитым голом.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 5 млн евро. Его контракт с "Локомотивом" заключён на срок до конца сезона-2026/27.
Непомнящий назвал Батракова футболистом без слабых мест
Бывший главный тренер томской "Томи" Валерий Непомнящий высказался о сильных качествах полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"