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Садыгов: кредит доверия к Артиге ровно настолько, насколько он доверяет себе

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Бизнесмен Туфан Садыгов, который финансирует "Химки", прокомментировал турнирное положение команды в РПЛ по итогам первого круга.
Фото: ФК "Химки"
"Игра есть, футболисты хорошие. Но результат мы видим. Кредит доверия к Артиге? Ровно столько, сколько он доверяет себе. Ситуация не безнадежная, матчи еще есть", - приводит слова Садыгова "СЭ".

По итогам завершившегося первого круга в российской Премьер-лиге "Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Подмосковная команда набрала 12 очков в 15 сыгранных матчах. В нынешнем чемпионате подопечные Франка Артиги одержали лишь две победы, шесть раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Химки
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