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Объявлен срок дисквалификации защитника ЦСКА Рейса

Стал известен срок дисквалификации защитника ЦСКА Матеуса Рейса за толчок судьи.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
КДК РФС рассмотрел поведение бразильца в матче восьмого тура РПЛ. Рейс был удален на 15-й минуте после вмешательства VAR за грубый фол на защитнике "Рубина" Арройо. После показа красной карточки футболист толкнул Танашева в спину — этот эпизод был отдельно зафиксирован в официальном протоколе встречи.

По итогам разбирательства Рейс дисквалифицирован на два матча, еще два матча назначены условно. Таким образом, защитник избежал максимально возможного наказания по статье о толчке судьи: до заседания сообщалось, что ему могла грозить дисквалификация до шести игр. Ранее футболист принес извинения Танашеву и Арройо.

Сам матч ЦСКА — "Рубин" завершился со счетом 1:1. Армейцы остались в меньшинстве уже в середине первого тайма: к моменту удаления Рейса хозяева вели благодаря голу Ивана Облякова, а после перерыва казанцы сравняли счет усилиями Арройо.

Источник: РФС

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