КДК РФС рассмотрел поведение бразильца в матче восьмого тура РПЛ. Рейс был удален на 15-й минуте после вмешательства VAR за грубый фол на защитнике "Рубина" Арройо. После показа красной карточки футболист толкнул Танашева в спину — этот эпизод был отдельно зафиксирован в официальном протоколе встречи.
По итогам разбирательства Рейс дисквалифицирован на два матча, еще два матча назначены условно. Таким образом, защитник избежал максимально возможного наказания по статье о толчке судьи: до заседания сообщалось, что ему могла грозить дисквалификация до шести игр. Ранее футболист принес извинения Танашеву и Арройо.
Сам матч ЦСКА — "Рубин" завершился со счетом 1:1. Армейцы остались в меньшинстве уже в середине первого тайма: к моменту удаления Рейса хозяева вели благодаря голу Ивана Облякова, а после перерыва казанцы сравняли счет усилиями Арройо.
Источник: РФС
Объявлен срок дисквалификации защитника ЦСКА Рейса
Стал известен срок дисквалификации защитника ЦСКА Матеуса Рейса за толчок судьи.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф