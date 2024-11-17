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Пименов: "Локомотив" - не такая молодая команда

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Бывший игрок сборной России Руслан Пименов высказался о составе московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"По большему счету это не такая молодая команда. Там только Батраков и Пиняев молодые, а у остальных возраст — 24 года и больше. Сейчас у "Локомотива" хороший состав, им нужно поправить оборону. Они вырывают матчи в концовках. "Локомотив" остается в гонке", - приводит слова Пименова "Матч ТВ".

После 15 туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Локомотив" под руководством отечественного специалиста Михаила Галактионова набрал 34 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от занимающего на одну строчку выше петербургского "Зенита" составляет два очка, а отрыв от ближайшего преследователя - московского "Динамо" - составляет четыре очка.

В следующем туре "Локомотив" 23 ноября на выезде сыграет против московского "Спартака". Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.

Локомотив
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