"По большему счету это не такая молодая команда. Там только Батраков и Пиняев молодые, а у остальных возраст — 24 года и больше. Сейчас у "Локомотива" хороший состав, им нужно поправить оборону. Они вырывают матчи в концовках. "Локомотив" остается в гонке", - приводит слова Пименова "Матч ТВ".
После 15 туров в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Локомотив" под руководством отечественного специалиста Михаила Галактионова набрал 34 очка и расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от занимающего на одну строчку выше петербургского "Зенита" составляет два очка, а отрыв от ближайшего преследователя - московского "Динамо" - составляет четыре очка.
В следующем туре "Локомотив" 23 ноября на выезде сыграет против московского "Спартака". Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.
Пименов: "Локомотив" - не такая молодая команда
Бывший игрок сборной России Руслан Пименов высказался о составе московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"