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Адамов: Кадыров перестал ходить на матчи "Ахмата". Надеюсь, мы выправим ситуацию, и он придет

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Защитник сборной России Арсен Адамов рассказал о поддержке футболистов "Ахмата" со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.
Фото: ФК "Ахмат"
"К сожалению, он сейчас перестал ходить на наши матчи. Надеюсь, мы выправим ситуацию, и он придет на одну из игр. Для всех это будет огромной мотивацией. Я думаю, он видит и переживает за то, где сейчас находится клуб. Он точно наш главный болельщик", - цитирует Адамова "РБ Спорт".

После 15-ти туров грозненский "Ахмат" имеет в своем активе 9 очков и располагается на 15-м месте в турнирной таблице в зоне прямого вылета. Отставание от 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет 3 очка. В сентябре российский специалист Сергей Ташуев сменил на посту главного тренера "Ахмата" Магомеда Адиева.

До зимнего перерыва "Ахмат" проведет три матча в Премьер-лиге. 24-го ноября грозненцы сыграют на выезде с "Крыльями Советов", 2-го декабря примут на своем поле московское "Динамо", а в заключительном матче календарного года сыграют дома с "Оренбургом".

Ахмат
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