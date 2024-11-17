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Колосков: только чудо поможет "Спартаку" включиться в чемпионскую гонку

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о шансах московского "Спартака" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Шансы "Спартака" на титул? Их игра далека от того, чтобы считаться хотя бы претендентом на титул. И уже потеряно слишком много очков. Только чудо поможет "Спартаку" включиться в чемпионскую гонку. Нужно реально смотреть на вещи", - цитирует Колоскова "РБ Спорт".

После 15-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28-ю набранными очками. Красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на девять очков. В 16-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с московским "Локомотивом", который замыкает тройку лидеров турнирной таблицы.

Напомним, что красно-белые на своем поле уступили "Ростову" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1.

Спартак
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