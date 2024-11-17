"Когда видишь счёт 11:0, можно задаться вопросом, нужно ли вообще это всё. Не хочется принижать Бруней, надо уважать всех соперников, но такой уровень — слишком низко. У каждого может быть своё. Честно, я бы искал партнёра из чемпионата России в такой ситуации. Но говорю только за себя, Карпина я тоже хорошо понимаю", - цитирует Личку "Чемпионат".
В пятницу, 15-го ноября, сборная России одержала победу над национальной командой Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0, встреча проходила в Краснодаре. Напомним, что Бруней занимает 184-е место в рейтинге сборных ФИФА. Во вторник, 19-го числа, команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с Сирией, матч состоится в Волгограде.
Ранее в СМИ появилась информация, что сборная России может сыграть со сборной Медиалиги или со сборной легионеров РПЛ. После 15-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, на второй строчке располагается петербургский "Зенит", тройку лидеров замыкает московский "Локомотив".
Личка: в ситуации сборной России я бы искал соперников среди команд РПЛ
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о матче Россия - Бруней (11:0).
Фото: ФК "Динамо"