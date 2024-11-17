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Шалимов: Бруней - не дворовая команда, они бегали, старались

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Российский тренер Игор Шалимов высказался о матче сборной России с Брунеем (11:0).
Фото: сборная России по футболу
"Что касается Брунея, то тут нельзя относиться только со смехом. Это не дворовая команда — взяли тренера из Бразилии, выстроились по схеме 4-5-1. Старались, бегали", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

В пятницу, 15-го ноября, национальная команда России одержала победу над сборной Брунея в товарищеском матче со счетом 11:0. Эта победа стала самой крупной в истории сборной России, напомним, что Бруней располагается на 184-м месте в рейтинге сборных ФИФА.

Во вторник, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет заключительный матч на ноябрьских сборах - соперником сборной России станет Сирия, матч пройдет в Волгограде.

Игорь Шалимов
Сборная России
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