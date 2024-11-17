"Федор Чалов точно не сыграет за сборную России в матче с командой Сирии. Он вернется в расположение своего клуба", - сообщает источник "РИА Новости Спорт".
Товарищеский матч сборной России с национальной командой Сирии состоится во вторник, 19-го ноября, в Волгограде.
Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 3 миллиона евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за греческий клуб во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.
На счету форварда 8 матчей за сборную России и 3 забитых гола. В товарищеском матче со сборной Брунея (11:0) нападающий не смог отметиться забитым мячом.
Источник: Федор Чалов не сыграет со сборной Сирии
Нападающий сборной России Федор Чалов не сыграет с Сирией во вторник.
Фото: ФК ПАОК