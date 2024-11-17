"Ожидаю увидеть красивую и качественную игру. Все понимают, что Россия это серьезный соперник, будет непростой матч. Но важно наигрывать свои схемы и свою тактику", - цитирует Саррафа "СЭ".
Сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Сирии во вторник, 19-го ноября, в Волгограде. Ранее команда Валерия Карпина одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России. Бруней располагается на 184-м месте в рейтинге сборных ФИФА.
Напомним, что в октябре сборная России не провела ни одного товарищеского матча, так как РФС не смог найти соперника для национальной команды.
Голкипер сборной Сирии: все понимают, что Россия это серьезный соперник, будет непростой матч
Голкипер сборной Сирии Максим Сарраф высказался о предстоящем матче с Россией.
Фото: РФС