"Ждем аншлаг на матче в Волгограде. Уверен, будет полный стадион. Даже на ветеранов пришло 30 тысяч. Это показатель, что в Волгограде любят футбол. Атмосфера помогает нам!", - цитирует Онопко "СЭ".
Сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Сирии во вторник, 19-го ноября, в Волгограде. Ранее команда Валерия Карпина одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России. Бруней располагается на 184-м месте в рейтинге сборных ФИФА.
Национальная команда Сирии в этом рейтинге располагается на 93-й строчке. В октябре сирийцы уступили Таиланду со счетом 1:2 и одержали победу над Таджикистаном с минимальным счетом.
Тренер сборной России: ждем аншлаг на матче с Сирией в Волгограде
Тренер вратарей сборной России Виктор Онопко рассказал о своих ожиданиях от матча с Сирией.
Фото: ФИФА