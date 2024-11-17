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Тренер сборной России: ждем аншлаг на матче с Сирией в Волгограде

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Тренер вратарей сборной России Виктор Онопко рассказал о своих ожиданиях от матча с Сирией.
Фото: ФИФА
"Ждем аншлаг на матче в Волгограде. Уверен, будет полный стадион. Даже на ветеранов пришло 30 тысяч. Это показатель, что в Волгограде любят футбол. Атмосфера помогает нам!", - цитирует Онопко "СЭ".

Сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Сирии во вторник, 19-го ноября, в Волгограде. Ранее команда Валерия Карпина одержала победу над Брунеем со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России. Бруней располагается на 184-м месте в рейтинге сборных ФИФА.

Национальная команда Сирии в этом рейтинге располагается на 93-й строчке. В октябре сирийцы уступили Таиланду со счетом 1:2 и одержали победу над Таджикистаном с минимальным счетом.

Сборная России
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