По информации источника, в товарищеском матче между сборными России и Сирии будут работать судьи из Саудовской Аравии: Маджид Аль-Шамрани, Файсал Аль-Кахтани и Халаф Аль-Шаммари. Резервным арбитром назначен Сергей Чебан.
Напомним, игра состоится во вторник, 19 ноября в Волгограде. Начало - в 20:30 по московскому времени.
Источник: "СЭ"
Источник: матч России и Сирии обслужат арбитры из Саудовской Аравии. Резервный судья - Чебан
Стали известны рефери, которые отработают на товарищеской игре сборных России и Сирии.
Фото: ФК "Енисей"