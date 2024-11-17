Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
ЧайкаЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Родина
19:30
ЧерноморецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Македония
1 - 0 1 0
Фарерские острова2 тайм
Латвия
0 - 1 0 1
Армения2 тайм
Норвегия
20:00
КазахстанНе начат
Финляндия
20:00
ГрецияНе начат
Австрия
20:00
СловенияНе начат
Англия
20:00
ИрландияНе начат
Израиль
22:45
БельгияНе начат
Италия
22:45
ФранцияНе начат

Источник: матч России и Сирии обслужат арбитры из Саудовской Аравии. Резервный судья - Чебан

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стали известны рефери, которые отработают на товарищеской игре сборных России и Сирии.
Фото: ФК "Енисей"
По информации источника, в товарищеском матче между сборными России и Сирии будут работать судьи из Саудовской Аравии: Маджид Аль-Шамрани, Файсал Аль-Кахтани и Халаф Аль-Шаммари. Резервным арбитром назначен Сергей Чебан.

Напомним, игра состоится во вторник, 19 ноября в Волгограде. Начало - в 20:30 по московскому времени.

Источник: "СЭ"

Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится