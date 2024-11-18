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Каштанов: сами видите, что "Факел" прибавил, меньше пропускает

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Алексей Каштанов, нападающий воронежского "Факела", высказался о выступлении своей команды в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Форвард отметил, что воронежский коллектив прибавил и стал меньше пропускать, но всех деталей раскрывать не стал.

- Вы сами видите, что "Факел" прибавил, меньше пропускает. Я не могу рассказать о тренировках, о том, что говорит Пятибратов. Если вы разбираетесь в футболе, сядете и посмотрите, как было до и как есть сейчас, — цитирует Каштанова "Чемпионат".

В текущем сезоне 28-летний футболист "Факела" принял участие в шести играх, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

"Факел" в 15-ти турах набрал 12 баллов и идет на 14-й строчке в турнирной таблице. После международной паузы воронежская команда дома примет столичное "Динамо", встреча пройдет 24 ноября и начнется в 16:30 по столичному времени.

Факел
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