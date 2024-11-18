Форвард отметил, что воронежский коллектив прибавил и стал меньше пропускать, но всех деталей раскрывать не стал.
- Вы сами видите, что "Факел" прибавил, меньше пропускает. Я не могу рассказать о тренировках, о том, что говорит Пятибратов. Если вы разбираетесь в футболе, сядете и посмотрите, как было до и как есть сейчас, — цитирует Каштанова "Чемпионат".
В текущем сезоне 28-летний футболист "Факела" принял участие в шести играх, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
"Факел" в 15-ти турах набрал 12 баллов и идет на 14-й строчке в турнирной таблице. После международной паузы воронежская команда дома примет столичное "Динамо", встреча пройдет 24 ноября и начнется в 16:30 по столичному времени.
Каштанов: сами видите, что "Факел" прибавил, меньше пропускает
Алексей Каштанов, нападающий воронежского "Факела", высказался о выступлении своей команды в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ