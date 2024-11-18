"Акинфеев действительно хорош, в те два года, что я работал в сборной России, он выступал на высоком уровне. Но Буффон - это Буффон. Для истории российского футбола Игорь невероятен, а Буффон - для истории итальянской сборной. Сложно сравнивать разных игроков, но Джанлуиджи, возможно, лучший вратарь в истории футбола, и точно входит в тройку лучших", - поделился Пануччи.
Кристиан Пануччи входил в тренерский штаб итальянского специалиста Фабио Капелло в период работы в сборной России. Основным голкипером сборной России на тот момент являлся вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Всего на счету Акинфеева 111 матчей в составе национальной команды, в которых он пропустил 95 голов.
Джанлуиджи Буффон защищал ворота сборной Италии в 176-ти матчах. В 2006-м году голкипер стал чемпионом Мира в составе своей национальной команды, пропустив за весь турнир лишь один гол с игры. Дебютировал за итальянскую сборную Буффон в октябре 1997-го года в матче со сборной России (1:1) в Москве, выйдя на замену по ходу первого тайма.
Источник: "РБ Спорт"
Пануччи: для России Акинфеев невероятен, а Буффон, возможно, лучший вратарь в истории футбола
Экс-защитник "Милана" и "Реала" Кристиан Пануччи сравнил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева и экс-голкипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона.
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