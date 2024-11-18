"Игра с Медиалигой? Без разницы, с кем играть. Наверное, сборная Медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея", - цитирует Кривцова "РБ Спорт".
Сборная России одержала победу в товарищеском матче на сборной Брунея 15-го ноября. Подопечные Валерия Карпина отправили в ворота соперников 11 безответных мячей. Ранее, как сообщалось в СМИ, сборная России отказалась от проведения товарищеского матча против сборной Медиалиги.
17-го ноября медиафутбольный клуб "Амкал" встречался с московским "Динамо". Игра завершилась минимальной победой медийной команды (3:2).
Кривцов: без разницы, с кем играть. У Медиалиги сборная посильнее будет, чем у Брунея
Полузащитник сборной России Никита Кривцов высказался о товарищеских матчах национальной команды.
Фото: официальный сайт РФС