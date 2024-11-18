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Кривцов: без разницы, с кем играть. У Медиалиги сборная посильнее будет, чем у Брунея

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Полузащитник сборной России Никита Кривцов высказался о товарищеских матчах национальной команды.
Фото: официальный сайт РФС
"Игра с Медиалигой? Без разницы, с кем играть. Наверное, сборная Медиалиги будет посильнее, чем команда Брунея", - цитирует Кривцова "РБ Спорт".

Сборная России одержала победу в товарищеском матче на сборной Брунея 15-го ноября. Подопечные Валерия Карпина отправили в ворота соперников 11 безответных мячей. Ранее, как сообщалось в СМИ, сборная России отказалась от проведения товарищеского матча против сборной Медиалиги.

17-го ноября медиафутбольный клуб "Амкал" встречался с московским "Динамо". Игра завершилась минимальной победой медийной команды (3:2).

Никита Кривцов
Краснодар
Сборная России
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