"Батраков и Лоськов? Они схожи по позиции, наверное, но совершенно разные по стилю. Я еще не общался так близко с Алексеем, было бы интересно. Да и Дмитрия Вячеславовича в 19 лет не знал, каким он был. Батракову до Лоськова еще очень-очень долгий путь предстоит пройти, чтобы стать такой легендой. Но надеюсь, что у Алексея все получится", - цитирует Сычева "СЭ".
Московский "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам первого круга. В 15-ти матчах подопечные Михаила Галактионова набрали 34 очка, что на 3 меньше, чем у лидирующего "Краснодара", Лучшим бомбардиром "железнодорожников" и всего чемпионата является 19-летний Алексей Батраков.
Воспитанник красно-зеленых записал на свой счет 10 забитых мячей. в 14-ти матчах РПЛ. Всего на счету Батракова 11+8 в 19-ти матчах за "Локомотив" во всех турнирах. 15-го ноября Алексей Батраков дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче со сборной Брунея (11:0) и забил первый гол в составе национальной команды.
Сычев: Батракову предстоит еще долгий путь, чтобы стать такой легендой, как Лоськов
Экс-форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев высказался о прогрессе полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: официальный сайт "Локомотива"