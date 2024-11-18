"Наши болельщики сказали, что планируют посетить матч, они вчера приезжали к нам в отель. Ожидаем, что будет около тысячи человек", - цитирует пресс-службу "Матч ТВ".
В пятницу, 15-го ноября, сборная России одержала победу над Брунеем в товарищеском матче со счетом 11:0, встреча проходила в Краснодаре. Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды России.
Завтра, 19-го ноября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Сирией, который состоится в Волгограде. Соперник национальной команды России располагается на 93-й строчке в рейтинге сборных ФИФА.
В октябре сборная Сирии потерпела поражение от Таиланда со счетом 1:2 и одержала победу с минимальным счетом над национальной командой Таджикистана.
Более тысячи болельщиков сборной Сирии посетят матч с Россией
В пресс-службе сборной Сирии рассказали, сколько болельщиков приехало на матч с Россией.
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