"Давно работаю по профилю подготовки молодых футболистов. Честно говоря, даже Марат Измайлов, который в 19-летнем возрасте начинал ярко, не выдерживает никакого сравнения с Алексеем. Для меня это первый случай, когда парень настолько по-взрослому, результативно и, более того, красиво вошел в наш чемпионат и показывает не по возрасту зрелую игру. Для меня очевидно, что он талантливее Измайлова", - приводит слова Кузьмичева "РИА Новости".
Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". В сезоне-2024/25 19-летний атакующий полузащитник в общей сложности в составе "железнодорожников" 19 официальных игр, в которых всего 11 раз поразил ворота соперников и 8 раз отдал партнёрам результативную передачу. 15 ноября в товарищеском матче со сборной Брунея Батраков дебютировал в составе сборной России, выйдя на замену во втором тайме, и сумел забить гол.
Марат Измайлов выступал за московский "Локомотив" в 2000-2007 гг. За это время он отыграл 167 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 26 голевых передач. Кроме того, на его счету 35 матчей в составе сборной России и 2 забитых гола.
Представитель Батракова: даже Измайлов не выдерживает никакого сравнения с Алексеем
Экс-директор футбольной академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев, представляющий ныне интересы Алексея Батракова, сравнил футболиста с Маратом Измайловым.
Фото: ФК "Локомотив"