- Честно говоря, не думаю, что для сборной в этом есть огромный смысл. Если он появится в сборной, будет здорово, я с Дугласом отлично лажу. Правда, тогда Круговой расстроится, - цитирует Мостового Metaratings.
Напомним, этой осенью защитник "Зенита" Дуглас получил российское гражданство. 30-летний бразилец провел за клуб с берегов Невы в этом сезоне 15 матчей и сделал три голевые передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до середины 2027 года.
Сегодня, 19 ноября, команда Валерия Карпина в Волгограде встретится со сборной Сирии, начало поединка запланировано на 19:30 мск.
На прошлой неделе сборная России в Краснодаре разгромила команду Брунея, забив в ворота соперника 11 безответных мячей.
Полузащитник "Зенита" Мостовой: не думаю, что для сборной есть огромный смысл вызывать Дугласа
Футболист петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой высказался о возможном вызове в национальную команду бразильца Дугласа Сантоса, который ранее получил российский паспорт.
Фото: ФК "Зенит"