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Полузащитник "Зенита" Мостовой: не думаю, что для сборной есть огромный смысл вызывать Дугласа

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Футболист петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Мостовой высказался о возможном вызове в национальную команду бразильца Дугласа Сантоса, который ранее получил российский паспорт.
Фото: ФК "Зенит"
- Честно говоря, не думаю, что для сборной в этом есть огромный смысл. Если он появится в сборной, будет здорово, я с Дугласом отлично лажу. Правда, тогда Круговой расстроится, - цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, этой осенью защитник "Зенита" Дуглас получил российское гражданство. 30-летний бразилец провел за клуб с берегов Невы в этом сезоне 15 матчей и сделал три голевые передачи. Его контракт с "Зенитом" действует до середины 2027 года.

Сегодня, 19 ноября, команда Валерия Карпина в Волгограде встретится со сборной Сирии, начало поединка запланировано на 19:30 мск.

На прошлой неделе сборная России в Краснодаре разгромила команду Брунея, забив в ворота соперника 11 безответных мячей.

Андрей Мостовой
Дуглас Сантос
Данил Круговой
Зенит
Сборная России
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