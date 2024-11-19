- Когда всё получается, настроение хорошее, ты даже не замечаешь нагрузок и усталости. В такой ситуации, может, паузы и не нужны. Двухнедельная пауза может негативно сказаться на "Локомотиве". У них идёт игра, всё залетает. В такие моменты хочется постоянно играть без пауз, - цитирует Кирьякова "Чемпионат".
В текущем сезоне чемпионата России коллектив Михаила Галактионова провел 15 матчей, в которых одержал 11 побед и потерпел три поражения, одна встреча завершилась вничью. "Локомотив" с 34 баллами располагается на третьей строчке в таблице, выше "железнодорожников" "Зенит" и "Краснодар".
После международной паузы "железнодорожники" встретятся с московским "Спартаком" в рамках 16-го тура РПЛ, встреча пройдет 23 ноября на "Лукойл Арене", начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.
Кирьяков считает, что пауза на матчи сборных может негативно сказаться на "Локомотиве"
Российский тренер Сергей Кирьяков считает, что перерыв на матчи национальных команд может отразиться на игре "Локомотива".
Фото: Официальный сайт РПЛ