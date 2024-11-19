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Кирьяков считает, что пауза на матчи сборных может негативно сказаться на "Локомотиве"

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Российский тренер Сергей Кирьяков считает, что перерыв на матчи национальных команд может отразиться на игре "Локомотива".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Когда всё получается, настроение хорошее, ты даже не замечаешь нагрузок и усталости. В такой ситуации, может, паузы и не нужны. Двухнедельная пауза может негативно сказаться на "Локомотиве". У них идёт игра, всё залетает. В такие моменты хочется постоянно играть без пауз, - цитирует Кирьякова "Чемпионат".

В текущем сезоне чемпионата России коллектив Михаила Галактионова провел 15 матчей, в которых одержал 11 побед и потерпел три поражения, одна встреча завершилась вничью. "Локомотив" с 34 баллами располагается на третьей строчке в таблице, выше "железнодорожников" "Зенит" и "Краснодар".

После международной паузы "железнодорожники" встретятся с московским "Спартаком" в рамках 16-го тура РПЛ, встреча пройдет 23 ноября на "Лукойл Арене", начало поединка запланировано на 18:00 по московскому времени.

Локомотив
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