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Товарищеские матчи. Сборные

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался за проведение матча между сборными России и Армении

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Защитник "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян заявил о готовности сыграть товарищеский матч со сборной России.
Фото: официальный сайт Федерации футбола Армении
"Честно, я был бы за проведение товарищеского матча между сборными. В первую очередь, чтобы посмотреть, на каком уровне сейчас находится сборная Армении, да и России тоже. Это было бы интересно для конкуренции и соревнований", - заявил Тикнизян.

Во время тренировочного сбора в ноябре соперниками сборной России стали команды из Брунея и Сирии. Сборная Армении в ноябрьскую паузу на матчи национальных команд провела две игры в Лиге Наций С. Армяне минимально уступили Фарерам (0:1) и переиграли Латвию (2:1) в заключительных турах группового этапа турнира.

В группе 4 Лиги Наций С сборная Армении заняла 2-е место с 7-ю очками в 6-ти матчах. Фареры финишировали 3-ми с 6-ю очками, а Латвия, набрав 4 очка, заняла последнее место. Группу выиграли футболисты Северной Македонии с 16-ю очками.

Источник: Metaratings

Наир Тикнизян
Локомотив
Сборная России
Сборная Армении
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