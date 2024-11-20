"Считаю, что мы получили отличный опыт. Даже учитывая, что это была вторая команда "Краснодара", она всё равно была сильной, что важно для нас. Классные футболисты и отличная система игры. Хотел бы поблагодарить народ из Краснодара и вообще России. Нас приняли с заботой. Это было заметно по всем деталям, как нас встречали. Мы чувствовали себя как дома", - заявил Эутропио.
Сборная Брунея уступила "Краснодару" (0:3) в товарищеском матче. В составе "быков" на поле вышел комбинированный состав из игроков дубля и футболистов основной команды, которые не были задействованы в сборных во время международной паузы.
Ранее сборная Брунея провела в Краснодаре товарищеский матч с национальной командой России. Игра завершилась со счетом 11:0, что стало для сборной России самой крупной победой в истории. Бразильский тренер Винисиус Эутропио возглавляет сборную Брунея с октября 2024-го года.
Источник: "Чемпионат"
Наставник сборной Брунея: хочу поблагодарить народ из Краснодара. Нас приняли с заботой
Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио высказался о поражении своей команды от "Краснодара" (0:3) в товарищеском матче.
Фото: официальный сайт РФС