- Я и спортивным директором работал, и в совет директоров одного зарубежного клуба меня звали, и за консультациями, если надо, обращаются. Но сейчас я- главный тренер сборной Казахстана, и ничто другое меня не волнует. Кому нужно, тот меня найдёт, - передает слова российского специалиста "Спорт день за днем".
Черчесов возглавляет сборную Казахстана с июня 2024 года. Под его руководством национальная команда потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Казахстан в минувшем розыгрыше Лиги наций не забил ни одного гола.
Напомним, Черчесов в 2006 году стал спортивным директором "Спартака", а по ходу сезона в 2007 году он возглавил команду и проработал на посту наставника красно-белых до 2008 года.
Черчесов высказался о возможной работе в "Спартаке"
Станислав Черчесов, наставник национальной команды Казахстана, высказался о возможной работе в московском "Спартаке".
Фото: Сборная Казахстана по футболу