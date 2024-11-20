Футболист "Локомотива" и сборной Армении Тикнизян рассказал, сколько денег ему нужно в месяц

Футболист сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для жизни.

Фото: Официальный сайт РПЛ

Metaratings .



25-летний Тикнизян выступает за столичный "Локомотив" с 2021 года. Всего футболист провел за "железнодорожников" 108 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Контракт Тикнизяна с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 6,5 млн евро.



В этом сезоне Тикнизян принял участие в 19 матчах, забил два мяча и трижды ассистировал партнерам. - Финансами полностью занимается моя жена. У меня деньги быстро испарятся. Трачу в основном на такси до базы и обратно. В семье достаточно будет 100-150 тысяч рублей, - цитирует защитника " Локомотива 25-летний Тикнизян выступает за столичный "Локомотив" с 2021 года. Всего футболист провел за "железнодорожников" 108 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Контракт Тикнизяна с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в 6,5 млн евро.В этом сезоне Тикнизян принял участие в 19 матчах, забил два мяча и трижды ассистировал партнерам.