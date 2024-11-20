Ранее в СМИ была информация, что ФИФА не допустит национальную команду до участия в квалификации на чемпионат мира - 2026. Позже в РФС заявили, что еще существует вероятность допуска сборной России.
- Конечно, хотелось бы как можно скорее вернуться на международную арену, чтобы действительно проверить их уровень. Обидно, что такое поколение может пройти мимо больших турниров, - передает слова Бояринцева "Матч ТВ".
На данный момент сборная России проводит только товарищеские матчи. 19 ноября коллектив Валерия Карпина разгромил команду Сирии со счетом 4:0, а 15 ноября сборная России забила 11 безответных мячей в ворота Брунея.
Бояринцев: обидно, что такое поколение может пройти мимо больших турниров
Экс-футболист столичного "Спартака" Денис Бояринцев высказался о футболистах сборной России.
Фото: официальный сайт РФС