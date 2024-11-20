- Я бы пригласил Эдика Сперцяна. С ним у меня хорошее взаимопонимание, но я понимаю, что это невозможно. Очень надеюсь, что Сперцян продолжит карьеру в европейском чемпионате, потому что он футболист уровня чемпионата топ-5, - цитирует футболиста "Локомотива" Metaratings.ru.
24-летний Сперцян является воспитанником краснодарской команды. В этом сезоне армянский футболист принял участие в 22 поединках во всех турнирах, записал на свой счет шесть забитых мячей и три ассиста на партнеров.
Контракт Сперцяна с "быками" действует до 30 июня 2026 года, трансферная стоимость атакующего полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.
Тикнизян заявил, что хотел бы пригласить в "Локомотив" футболиста "Краснодара" Сперцяна
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал, что хотел бы видеть в столичной команде капитана "Краснодара" и своего партнера по национальной команде Армении Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Локомотив"