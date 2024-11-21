- Пока результат не тот, который хочет видеть руководство. В клубе нацелены на место в тройке РПЛ. Впереди зимняя пауза, во время которой команда сможет хорошо поработать и удачно завершить сезон, - передает слова экс-игрока "Динамо" "РБ Спорт".
Столичный коллектив в 15-ти матчах текущего сезона смог одержать восемь побед и трижды сыграть вничью, в четырех поединках "армейцы" потерпели поражение. В активе ЦСКА 27 баллов, клуб располагается на шестом месте в таблице РПЛ.
23 ноября ЦСКА на своем поле примет "Ростов" в рамках 16-го тура чемпионата, начало встречи запланировано на 14:15 мск.
В Кубке России ЦСКА занял первое место в своей группе и вышел в четвертьфинал, где в первом матче в гостях сыграл вничью с "Рубином". Ответная встреча пройдет в Москве 26 ноября.
Булыкин: у ЦСКА результат пока не тот, который хочет видеть руководство
Бывший форвард национальной сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступление ЦСКА в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ