- Файзуллаев - один из ключевых игроков команды, но нельзя говорить, что это главный креативщик. Но Файзуллаев дает эту скорость, разницу, находит интересные продолжения. Файзуллаеву повезло с ЦСКА, он нашел свою команду. Он раскрывается и растет, - передает слова Непомнящего Legalbet.
В текущем сезоне Файзуллаев выходил на поле в 13 поединках, дважды поразил ворота соперников и три раза ассистировал своим партнерам.
21-летний полузащитник сборной Узбекистана пополнил состав столичной команды летом прошлого года. В октябре футболиста признали лучшим молодым игроком года в Азии. Контракт атакующего футболиста с "армейцами" рассчитан до 30 июня 2026 года, а трансферная стоимость Файзуллаева оценивается в шесть миллионов евро.
ЦСКА после первого круга чемпионата занимает шестое место в таблице, набрав в 15-ти матчах 27 очков. Следующим соперником команды Марко Николича станет "Ростов", встреча пройдет 23 ноября и начнется в 14:15 мск.
"Он нашел свою команду". Непомнящий высказался об игре Файзуллаева в ЦСКА
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре футболиста ЦСКА Аббосбеке Файзуллаеве.
Фото: ПФК ЦСКА