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Нагорных рассказал, чего не хватило "Локомотиву" для борьбы за медали и финал Кубка России

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, чего не хватило команде.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Нагорных, "Локомотиву" не хватило глубины состава.

- Мое личное впечатление — думаю, нам не хватило глубины состава, чтобы бороться за медали в РПЛ и финал Кубка России.

Например, игры со "Спартаком" в Кубке показали, что нам не хватает вариативности. Многие задаются вопросом, почему весна прошла не так уверено. Нам нужна глубина состава, - приводит слова Нагорных "СЭ".

По итогам сезона-2025/26 московский "Локомотив" завоевал бронзовые медали чемпионата России, набрав 53 очка в 30 встречах. Чемпионом страны в седьмой раз за последние восемь лет стал петербургский "Зенит" - команда набрала 68 баллов в 30 матчах, серебряные медали завоевал "Краснодар" с 66 очками.

Обладателем Кубка России стал московский "Спартак" - в Суперфинале турнира красно-белые одержали победу над "Краснодаром" со счетом 1:1 (4:3 - пен.). "Локомотив" вылетел на стадии полуфинала нижней сетки, уступив самарским "Крыльям Советов".

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