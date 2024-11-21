- Думаю, Станкович - тот человек, который может решить проблемы "Спартака". Я не знаю его лично и не могу сказать, как он строит свою работу. Он отлично справлялся в "Црвене Звезде", но в России всё будет зависеть и от него, и от команды, - приводит слова игрока "Пари НН" "РБ Спорт".
Сербский специалист Деян Станкович был назначен на пост наставника красно-белых прошлым летом, подписав с клубом контракт на два года. Под его руководством "Спартак" в 15-ти турах РПЛ одержал восемь побед и четыре раза сыграл вничью, в трех поединках подопечные Станковича потерпели поражение. Красно-белые с 28 баллами идут на пятой строчке в таблице РПЛ.
В Кубке России "Спартак" занял первое место в своей группе, набрав в шести матчах 15 баллов. Красно-белые с первого места вышли в четвертьфинал турнира, где в первом матче дома проиграли "Ростову" со счетом 0:1. Ответная игра пройдет 27 ноября.
Защитник "Пари НН" Карич: Станкович - тот человек, который может решить проблемы "Спартака"
Футболист нижегородского "Пари НН" высказался о наставнике столичного "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: Официальный сайт РПЛ